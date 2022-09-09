США хочуть реформувати Радбез ООН [ Редагувати ]
Джерело: Reuters
Сполучені Штати виступили з пропозицією провести реформу Ради Безпеки ООН. Мовиться про використання членами Організації права вето.
Про це повідомляє постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд.
Дипломатка наголосила, що рф як постійний член Радбезу ООН завдала удару по самій основі статуту Організації.
"Росія порушила національний суверенітет і територіальну цілісність, порушила права людини й розв’язала відкриту війну замість домовлятися про мир", - пояснила Томас-Грінфілд.
Через дії росії США посилять ініціативи з реформи Ради Безпеки ООН. Мовиться про зміну правил виголошення вето: тепер постійні члени повинні будуть пояснювати їх Генеральній Асамблеї.
"Рада Безпеки також повинна краще відображати глобальну реальність і враховувати географічне представництво. Ми не повинні підтримувати застарілий статус-кво. Натомість ми маємо виявити гнучкість для компромісу в ім’я відповідальності", - наголосила постпред.
Окрім цього, Томас-Грінфілд розповіла про майбутні консультації за участі президента США Джо Байдена та держсекретаря Ентоні Блінкена "про критичні питання реформи Радбезу та інших органів ООН".
До слова, в Радбез ООН входять п'ять постійних членів - Велика Британія, Китай, росія, США та Франція - і десять членів, що обираються Генеральною Асамблеєю на два роки за географічною ознакою. Постійні члени Радбезу ООН мають право вето.
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