Як українці зустрічають ЗСУ на звільнених територіях: у Залужного показали відео [ Редагувати ]
За кілька днів сили ЗСУ встигли деокупувати понад тисячу квадратних кілометрів території країни від російських військ. Про це повідомляється у Telegram-канал Головнокомандувача ЗСУ.
У зв'язку з цим Збройні Сили України опублікували відео, як наших захисників зустрічають на звільнених територіях.
Понад 1000 кв км звільнено від окупанта в останні кілька днів. Нам дуже важко, але ми просуваємося вперед. Вдячні співгромадянам, які допомагають і чекають нас.
На відео видно, як українські військові на танках заїжджають в деокуповані міста. Їх з українськими прапорами зустрічають жителі населених пунктів.
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