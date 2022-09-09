За кілька днів сили ЗСУ встигли деокупувати понад тисячу квадратних кілометрів території країни від російських військ. Про це повідомляється у Telegram-канал Головнокомандувача ЗСУ.

У зв'язку з цим Збройні Сили України опублікували відео, як наших захисників зустрічають на звільнених територіях.

Понад 1000 кв км звільнено від окупанта в останні кілька днів. Нам дуже важко, але ми просуваємося вперед. Вдячні співгромадянам, які допомагають і чекають нас.

На відео видно, як українські військові на танках заїжджають в деокуповані міста. Їх з українськими прапорами зустрічають жителі населених пунктів.