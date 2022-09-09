До кінця вересня температура в Україні може піднятися 20-25 градусів. Справжнього тепла очікувати не варто, але може прийти "бабине літо".

Про це сказала заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня.

За її словами, потепління у вересні ще можна очікувати. "Що буде літня погода, це вже мало вірогідно", - сказала вона.

"А так, що температурний фон буде близько 20 градусів, до 25 на півдні, це ще можливо до кінця вересня", - додала синоптик.

Різке похолодання та дощі найближчими днями

Голеня повідомила, що з 9 по 11 та 12-13 вересня в Україні відбудеться зміна погодних умов. "Ми очікуємо атмосферні фронти та циклони. Буде дощова погода, завтра вже в західних областях, а згодом пошириться на всю територію України. Пройдуть дощі, подекуди грози і порив вітру", - сказала вона.

За її словами, це буде зовсім осіння погода зі значними дощами. "Тривалий період дощової погоди і практично на всій території України протягом цих вихідних і на початку наступного тижня", - повідомила синоптик і додала, що температура впаде до 10-15 градусів вдень (на півдні та сході до 20 градусів) та 5-10 градусів вночі.

"Бабине літо"

Після цього, якщо буде поле підвищеного тиску, і температурний фон вдень може бути вдень буде близько 20 градусів, то це вже буде "бабине літо", сказала Голеня.

"Але "бабине літо" повинно тривати хоча б п’ять-сім днів - такий період теплої сухої погоди. А якщо один-два дні триватиме, це не зовсім воно", - додала синоптик.