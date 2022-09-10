Арестович анонсував "загадкову" військову допомогу [ Редагувати ]
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Прийшов час оголосити про хороші новини з "Рамштайна". На жаль, подробиці прийдешніх поставок повинні спочатку анонсувати українські офіційні особи.
Про це повідомляє радник Офісу президента Олексій Арестович в ефірі "Фейгін LIVE".
"Прийшов час загадкових фраз. Звучатиме так - дуже хороші новини з "Рамштайна", - зазначив він.
При цьому, за його словами, поки без подробиць, тому що про військову допомогу спочатку повинні оголосити партнери і українські офіційні особи. Він також допустив, що всі деталі можуть і не оголосити.
"Але зима буде, якщо вони доживуть, буде у них просто "персик"... спочатку ці новини на голову декому впадуть, а потім, можливо, ми їх оголосимо", - додав Арестович.
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