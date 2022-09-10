Куп'янськ Харківської області звільнили від російських окупантів. ЗСУ взяли місто під свій контроль та опублікували відповідне фото з українським прапором.

Про це повідомляє радник головы Харківської облради Наталію Попову.

"Куп'янськ - це Україна. Слава ЗСУ! Фото зі сторінки 92-ї опубліковано 10 вересня!", - написала вона.

Варто зазначити, що звільнення Куп'янська від окупантів є дуже важливим для українських сил. Оскільки це місто є ключовим залізничним центром для російських військ.