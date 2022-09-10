Лише за три дні сили ЗСУ ліквідували повітряних цілей армії росії 157,5 млн доларів. Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ у Facebook.

Йдеться лише про засоби повітряного нападу: крилаті ракети, літаки та гелікоптери, знищені підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил, ППО Сухопутних військ та ДШВ протягом 5 -7 вересня.

Як зазначили у відомстві, одні з найдорожчих і найтехнологічніших ракет на озброєнні рф - це, безумовно, крилата ракета Х-101. Шість Х-101 противник випустив по Україні 5 вересня (п’ять із них збито ППО Повітряних сил). Орієнтовна вартість Х-101 - 13 млн доларів за одиницю. 13 х 6 = 78 млн доларів.

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