У суботу, 10 вересня, московські депутати вимагають від голови кремля володимира путіна скласти повноваження. Про це повідомляє російське видання "The insider".

Нещодавно муніципальні депутати з Петербурга також виступили з таким закликом.

Так, Рада депутатів московського муніципального округу Ломоносовський звернулась до путіна з вимогою піти у відставку.

Згідно з її заявою, після другого путінського терміну "все пішло наперекір":

подвоєння ВВП не сталося;

мінімальна зарплата не зросла;

з росії їдуть розумні та працездатні люди;

стабільності немає.

Дослідження показують, що в країнах з регулярною змінюваністю влади люди в середньому живуть краще і довше, ніж у тих, у яких лідер йде з поста вперед ногами. У вас були хороші реформи в першому і частково другому терміні, але після цього все пішло якось наперекір.

Також депутати зауважили, що риторика, яку використовує путін та його підлеглі пронизана агресією та нетерпимістю, через що росію відкинуло до епохи Холодної війни, а країну почали знову ненавидіти.