СБУ показала перші фото зі звільненого Куп'янську [ Редагувати ]
У суботу, 10 вересня, українські воїни звільнили Куп'янськ Харківської області від ворога. Про це повідомляється у Telegram-каналі СБУ.
Спецпризначенці СБУ показали перші фотографії з міста.
Спецпризначенці "Альфа" СБУ в Куп’янську, який був і завжди буде українським! Ми звільнимо нашу землю до останнього сантиметра! Йдемо далі!
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