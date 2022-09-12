ЗСУ розбили колону окупантів (відео) [ Редагувати ]
Збройні сили України розбили чергову колону російської військової техніки. Про це повідомляється у Telegram Управління стратегічних комунікацій ВСУ.
В результаті удару знищено кілька танків і система ТОС-1 "Солнцепьок".
Наслідки ударів по російській колоні. Кацапи намагалася втекти від української армії, але не вдалося. В результаті знищені кілька танків і важка вогнеметна система ТОС-1 "Солнцепьок.
В якому саме регіоні було завдано удару, не повідомляється.
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