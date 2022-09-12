В окупованому Мелітополі прогриміли вибухи [ Редагувати ]
Фото: konkurent.ua
У понеділок, 12 вересня, в тимчасово окупованому Мелітополі прогриміли вибухи. Про це повідомляє мер міста Івана Федорова в Telegram.
У Мелітополі ворогу знову неспокійно. Чути вибухи в південній частині міста. Сподіваємося, що Збройні сили знову мінусують техніку і живу силу окупантів.
Федоров додав, що поки очікуються подробиці вибухів у місті.
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