Українські військові звільнили 13 населених пунктів на півдні [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Українські війська посунули лінію фронту на півдні від 4 до 12 км. Захисники вже звільнили 13 населених пунктів.
Про це повідомляє ОК "Південь".
Повідомляється, що загальна площа вивільнених територій складає понад 500 кв. км.
"Звільнено 13 населених пунктів, серед яких Високопілля, Нововознесенське, Білогірка, Сухий Ставок та Миролюбівка (Херсонської області - ред.)" - сказано в повідомленні.
Зазначається, що протягом 2 тижнів ЗСУ ліквідували понад 1800 окупантів, уразили понад 150 пунктів управління, командних та опорних пунктів, знищили 122 танки та понад 500 одиниць авто-бронетехніки, 134 артилерійські системи, близько 20 РСЗВ, 2 літаки, 2 гелікоптери, 13 БпЛА, 70 складів боєприпасів на південному напрямку.
Також військові нанесли 140 вогневих уражень по мостах та переправах.
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