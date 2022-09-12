Головний меседж України на Генеральній асамблеї ООН полягатиме в тому, що війна, яку росія розв’язала проти України, стосується кожного у світі.

Про це повідомляє міністр іноземних справ України Дмитро Кулеба в ефірі національного телемарафону.

"Насправді це стосується кожного у світі та в цій ситуації марно намагатися пересидіти цю війну за ширмою нейтральності", - заявив міністр.

За його словами, весь світ має об'єднатися навколо однієї мети - не допустити, аби велика держава, постійний член Ради безпеки ООН, змогла безкарно порушити кордон іншої держави та нав'язувати їй свою волю.

"Якщо Росії вдасться це в Україні, то її приклад наслідуватимуть інші гравці у світі", - заявив Кулеба.