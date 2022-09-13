Військовий експерт Олег Жданов пояснив, що контрнаступ ЗСУ буде невічним і потрібно бути готовими, що темпи суттєво зменшаться.

Про це Жданов сказав на своему YouTube-каналі 12 вересня.

Військовий експерт наголосив, що найближчим часом ми спостерігатимемо зниження темпів наступу і в якийсь момент має настати зупинка.

"Вона неминуча (зупинка – ред.). Неможливо наступати нескінченно. Тож суспільство має бути до цього готове. Сідаючи на шпагат, головне не порвати штани. Ми ж розтягуємо свої тили. Уявляєте логістику: де розташований Куп'янськ, а де була лінія фронту, коли ми розпочинали наступ. Це треба все перевезти туди – в район Куп'янська. Треба організувати там оборону, бо росія починає потихеньку відходити від шоку, і зараз ми можемо спостерігати деякі спроби зібрати якесь військо для того, щоб завдати контрудару. Зможуть вони, чи не зможуть, це вже питання другорядне, але треба бути до цього готовим", - зазначив він.

Експерт також пояснив, що війська, які були в обороні на лінії фронту, залишилися на своєму місці. У наступ пішли резервні війська, і вони розвивають наступ.

"Тому треба підтягнути основні сили, посадити їх в оборону, вивести наші частини, які наступали, з бою, перегрупувати їх, відновити їхню боєздатність, поповнити технікою, озброєнням і особовим складом, і тоді ми будемо готові до другого етапу. Зазвичай так і робиться. Або роблять наступним чином: накопичують необхідну кількість резерву, ешелонують його. І ось, припустимо, коли резерв досяг піку і далі не може розвивати наступ, через те, що і втома людей, і втрати, це все-таки наступ, і розтягнутість фронту починає нести загрозу безпеці зустрічного удару від противника, тоді ці сідають у оборону, а через їхні голови заходить наступна хвиля резерву. Якщо у нас така хвиля є, алілуя, ми підемо вперед. Якщо такої хвилі немає, нам потрібна оперативна пауза для перегрупування. Я думаю, що швидше за все буде оперативна пауза для перегрупування. Тим більше, що велику частину Харківської області ми фактично зачистили", - розповів Жданов.

Експерт наголосив, що той оперативний успіх, якого ми досягли сьогодні, він вражає.

"Він (оперативний успіх – ред.) дуже вражає. Ми відсунули російські війська на державний кордон навпроти міста Харків. По річці Оскол ми Харківську область повністю звільнили. Далі, як розвиватиметься наступ, побачимо…", - додав він.