Гарантами безпеки мають стати найсильніші країни - Зеленський [ Редагувати ]
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Україна працює над тим, щоб гарантами нашої безпеки повинні стати найсильніші країни вільного світу.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський.
"Ми працюємо над тим, щоб гарантами нашої безпеки стали найсильніші суб'єкти вільного світу. Щоб на багатосторонньому і двосторонньому рівні детально було визначено хто, як і коли повинен реагувати, якщо виникне якась загроза Україні", - підкреслив президент України.
Зеленський також зазначив, що в разі агресії з боку рф гаранти будуть реагувати санкціями, поставками зброї, всією необхідною матеріальною та фінансовою допомогою.
"Головне - чіткі і юридичні обов'язкові кроки, конкретні і своєчасні дії, зокрема, превентивні, спрямовані на недопущення війни та охолодження намірів агресора", - підкреслив глава держави.
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