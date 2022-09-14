Документ, що дає чіткий сигнал путіну - йому не виграти війну в Україні. У Києві керівник Офісу Президента Андрій Єрмак та колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен презентували проект Київського безпекового договору. Документ має об'єднати міжнародну спільноту у стратегічному партнерстві.

Які держави та як саме зможуть допомогти Україні протистояти зовнішній збройній агресії розкаже Ніна Коломієць.

Кілька сторінок тексту - з головними рекомендаціями, які зможуть гарантувати Україні безпеку. Ще до брифінгу проект документу погодив Президент Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський, Президент України:

По-перше, я хочу, подякувати вам і вашій групі експертів, вашому голувуванню і роботі з головою Офісу за напрацьований вами документ щодо рекомендацій майбутнього Києвського бещпекового договіру. Я ознайомився з документом і хочу сказати відверто - документ пропрацьований на високому рівні. Це перший крок і, я вважаю, ці рекомендації повинні лягти в основу майбутньго договору.

Тепер його презентують широкому загалу.

Андерс Фог Расмуссен, Генеральний секретар НАТО (2009-2014 рр.), голова Фонду "Расмуссен Глобал":

У Київському безпековому документі гаранти беруть на себе зобов'язання давати для української безпеки зброю, розвіддані, проводити спільні військові навчання, підтримувати військову промисловість. Він спирається на 51-у статтю Статуту ООН, в якій сказано, що країна може не тільки захищатися, а й брати зброю від партнерів, країн-членів ООН. Так Україна і вчинила.

Цей документ - результат двомісячної роботи групи міжнародних експертів, дипломатів, юристів на чолі з керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком та колишнім генсеком НАТО Андерсом Фог Расмуссеном. Автори врахували сумну долю Будапештського меморандуму, який не убезпечив Україну від російської агресії, а тому створили принципово відмінний документ.

Андрій Єрмак, керівник Офісу Президента України:

Для нас дуже важливо, щоб цей документ був юридично обов'язковим, тому ми передбачаємо, що документи, структура безпекова, вона передбачає не лише великий рамковий договір, а і можливість підписання двосторонніх договорів більш детальних, а також договорів, які можуть мати на меті вирішення регіональних питань або дуже сфокусованих. Наприклад, це може бути угода щодо Чорного моря, це угода щодо повітряної безпеки, щоб захистити наше небо. Тому дуже важливо, щоб усі ці угоди мали ратифікації відповідними парламентами.

Надалі автори презентуватимуть документ у державах-союзниках України. До коаліції гарантів безпеки планують залучити передусім США, Велику Британію, Канаду, Польщу, Італію, Німеччину, Францію, Австралію, Туреччину, а також країни Центральної та Східної Європи. Автори наголошують - допрацювати і підписати Київський безпековий договір потрібно якомога швидше. Бо що більше перемог матиме Україна на дипломатичному фронті, то менше втрат серед наших захисників буде на фронті воєнному.