А далі сюжет з деокупованого села Озера на Київщині. Росіяни зруйнували там практично всю інфраструктуру. Зокрема, і єдиний фельдшерський пункт. І хоча до населеного пункту навідуються мобільні бригади медиків, місцеві не можуть дочекатися, коли ж відновлять їхній медзаклад. Більше розкаже Роман Барашев.

Село Озера в Бучанському районі Київської області. З 24 лютого по кінець березня знаходилося під російською окупацією. Багато мешканців цього села працювали на аеродромі заводу Антонова, де був розбомблений славетний літак Мрія, та на склозаводі, який також вщент зруйнували окупанти.

У самому селі зруйновано близько півсотні будинків.

Олег Марчук, житель с. Озера:

За будівлю ще не приймалися. Приїжджали хлопці із фірми, через військову адміністрацію Гостомеля, зробили заміри вікон пошкоджених, даху і на цьому все зупинилося. Бо кажуть - нема коштів.

Олег живе разом із матір'ю. Стан здоров'я жінки після окупації різко погіршився.

Олег Марчук, житель с. Озера:

С головой нехорошо - забывает все, даже не помнит, что здесь русские были, что здесь творилось.

Ворожі снаряди пошкодили в Озерах майже всі комунальні об'єкти. Їх потроху відновлюють. У гімназії вже нові вікна, у дитсадочку - майстри лагодять дах. А от віконні отвори медзакладу - досі закриті фанерою.

Наталія Гиленко, фельдшер пункту "Здоров'я":

Тут воно все перебите, нічого не працює ні розетки, нічого, в одному кабінеті розетка тіки працює, а тут все потрощено. Тут і мебель, і холодильник стояв. Все-все розбито. Просто диву дивуюся, як ця шибка залишилася. І в цьому кабінеті одна шибка залишилась.

Наталія працює фельдшером в Озерах уже понад півстоліття!

Наталія Мудра, фельдшер пункту "Здоров'я":

І роди на дому приймала, і що хоч в мене було тут, і в дорозі роди приймала.

За ліками й консультаціями до жінки йдуть і дорослі й малі. Фельдшеру в селі - доводиться бути фахівцем широкого профілю. Комусь треба капельницю поставити, комусь - укол зробити чи щеплення. А ще це психолог, якому люди розповідають про наболіле.

Тетяна Дубенко, жителька с. Озера:

В погребі тиждень у сотрудниці спали, жили. Малий став більш зажатий, йому 11 років було в травні. Мама тоже - біль в суставах, ну, конечно, холодно було, ми в погребі були там.

Валентина Хоменко, жителька с. Озера:

Вертольоти так летіли низько - я думала, вони почнуть по кришам їздити. Я каждий раз вспоминаю - мене просто трусить-колотить. Вони на окраїнах шукали, кого можна грабити просто. Тут живеш - тут пустий будинок, вони вже торби носять. Багато попропадали, їх закатували.

Війна неабияк похитнула здоров'я селян, каже Наталія.

Наталія Мудра, фельдшер пункту "Здоров'я":

Багато інсультов, інфарктов… Усугубилось. Дало на психіку людям. А в погребах сиділи місяць - це ж воно тепер і почки, і ревматизм все загострилось, це ж в холоді, в сирості. Дюди сиділи. Були четверо пацієнтів лежачих, то повмирали від стресу - воно усугубило. Так би ще люди жили.

Олена Юзвак, директор Гостомельського центру первинної медико-санітарної допомоги:

Появилось багато хворих на гіпертонічну хворобу серця появилось багато цукрового діабету 2-го типу… Психологічний стан людей дуже важкий.

З травня в Озера та інші деокуповані села Київщини навідуються мобільні бригади лікарів різних профілів. Терапевти, окулісти, невропатологи, ендокринологи, нейрохірурги - оглядають хворих тут, у пункті чи приходять додому. Консультують, направляють на лікування до стаціонарів. Проект реалізує Бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні та Асоціація сімейної медицини.

Олена Юзвак, директор Гостомельського центру первинної медико-санітарної допомоги:

Цю машину нам подарували "Лікарі без кордонів", бельгійський офіс. В перші дні, коли питання розмінування було не вирішено в Гостомелі, коли сюди було небезпечно приїжджати, але було багато хворих, які були в підвалах, і післяінсультні хворі, і остіомеєліти, і переломи: люди, які потребували швидкої госпіталізації. Ми на цій машині вивезли до 100 людей зразу після де окупації в Київ, в лікарні.

А вже в цьому місяці мобільні бригади медиків працюватимуть у віддалених селах іще семи регіонів України.

Ярно Хабіхт, голова Бюро ВООЗ в Україні:

Ми розширюємо проект ще на сім областей. Сподіваюся, через півроку мобільні бригади вже не будуть потрібні, оскільки сімейна медицина відновить своє функціонування.

Ірина Микичак, перша заступниця міністра охорони здоров'я:

Сьогодні особлива роль наших мобільних бригад є в наданні психологічної допомоги, психологічної підтримки. Є ініціатива дружини президента в формуванні реалізації національної програми збереження психічного здоров'я і психоемоціональної підтримки.

Тим часом ремонт у медичному пункті в селі Озера планують завершити вже до кінця року. Гроші на відновлення дадуть обіцяють дати партнери з Міжнародного комітету Червоного хреста.