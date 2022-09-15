В Херсоні прогриміли вибухи [ Редагувати ]
Фото: Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки
У четвер, 15 вересня, у тимчасово окупованому Херсоні знову лунають вибухи.
Про це повідомляє "Суспільне".
У Херсоні чутно вибухи.
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