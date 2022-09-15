Окупанти завдали удару по Кривому Рогу [ Редагувати ]
Фото: facebook.com/Командування Повітряних Сил ЗСУ
У четвер, 15 вересня, окупаційні війська завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Про це повідомляє начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул у Telegram.
У місті та загалом Дніпропетровській області оголошена повітряна тривога.
Кривий Ріг - ракетний удар. Залишайтесь в укриттях. Нічого не знімайте та не викладайте у соцмережі.
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