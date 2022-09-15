Станом на четвер, 15 вересня, українські військові продовжують вести бої за звільнення села Киселівка Херсонської області.

Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім в ході брифінгу.

"Ця інформація (про звільнення Киселівки - ред.) не відповідає дійсності. Киселівка знаходиться там, де знаходилася раніше, - в "сірій зоні". За неї б'ються", - заявив Кім.

Нагадаємо, у середу, 14 вересня, голова Херсонської облради Олександр Самойленко заявив, що Киселівка нібито була деокупована ще 13 вересня і українських військових від Херсона відділяє тільки Чорнобаївка.