Бої ще йдуть: Кім спростував інформацію про звільнення Киселівки [ Редагувати ]
Станом на четвер, 15 вересня, українські військові продовжують вести бої за звільнення села Киселівка Херсонської області.
Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім в ході брифінгу.
"Ця інформація (про звільнення Киселівки - ред.) не відповідає дійсності. Киселівка знаходиться там, де знаходилася раніше, - в "сірій зоні". За неї б'ються", - заявив Кім.
Нагадаємо, у середу, 14 вересня, голова Херсонської облради Олександр Самойленко заявив, що Киселівка нібито була деокупована ще 13 вересня і українських військових від Херсона відділяє тільки Чорнобаївка.
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