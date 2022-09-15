Що ефективніше працює артилерія, то краще вдається вибити ворога

Чим точніше б'є артилерія, тим легше просуватися піхоті. Такого правила під час контрнаступу дотримуються наші захисники. Для максимально точних ударів по позиціях ворога українські артилеристи використовують англійські гаубиці Л-119.

У чому переваги цієї техніки та як вона працює - розкажемо в сюжеті, створеному спільно з колегами з Військового телебачення.

Аби вибити ворога з передових позицій, треба завдати йому потужного вогневого ураження. І це добре розуміють наші артилеристи.

Позивний "Ворскла", військовослужбовець Збройних сил України:

Артилерія під час активного наступу, під час реактивних дій, штурмових виконує значну роль, а саме знищує силу противника, яка чинить опір, а також відрізає підкріплення, яке висувається до сил на передньому краю оборони противника.

Так стріляє 105-міліметрова гаубиця Л-119 виробництва Великої Британії. Вона мобільна, ідеально підходить для інтенсивних боїв, має просту конструкцію та невеликі габарити.

Позивний "Фортес", військовослужбовець Збройних сил України:

Цю гаубицю буквально можна підняти руками й закатити туди, куди ти хочеш. Дві людини вистачає, щоб її просто крутити.

Гаубиця Л-119 ефективно працює проти піхоти противника, руйнує бліндажі та захисні споруди.

Позивний "Фортес", військовослужбовець Збройних сил України:

Ми можемо виконувати бойові задачі ефективніше, ніж на старих зразках озброєння, більш укріпленим об'єктам, по яких стволи Д-30 не давали можливості працювати точно.

Екіпаж британської гаубиці може використовувати для стрільби активно-реактивні снаряди. Це дає можливість вражати цілі ворога на більшій відстані - до 16 кілометрів! До того ж працювати, швидко маневруючи між позиціями.

Андрій, військовослужбовець Збройних сил України:

Ми можемо вистрілити в день 150 кабанів, можемо й 500. Все залежить від нашої розвідки, від активності противника. Якщо вони більш агресивні, наша розвідка їх висікає, ми їм туда. Привіт! Слава Україні, пацани! І просто знищуємо ворога.

Українські артилеристи працюють і вдень, і вночі. За таких умов просування вперед відбувається інтенсивніше.

Позивний "Ворскла", військовослужбовець Збройних сил України:

Звісно, коли особовому складу доводять, що вони працюють по якійсь колоні, особливо яка рухається не в наш бік, а від нас, це всім підіймає бойовий дух. Розуміння того, що ворог відступає, що ворога можна бити, і ворог не хоче потрапляти під ці удари, особовий склад стає більш мотивований, має бажання більше працювати, ніж зазвичай.

Це замкнуте коло, кажуть наші бійці. Що ефективніше працює артилерія, то краще вдається вибити ворога з передових позицій. Що швидше орки тікають, то більше мотивації в наших бійців іти вперед!