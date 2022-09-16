Україна звільнить південь від російських окупантів. Це стосуватиметься і Херсона і Криму. Українське військове командування працює над відповідною спецоперацією.

Про це у коментарі "24 каналу" сказав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Подоляк вважає, що росіяни тікатимуть з окупованого Херсона та не захищатимуть місто, оскільки без потужної артилерії окупанти нічого не можуть зробити.

"Вони вміють сидіти, поки в них ще є певна кількість артилерії, і вони можуть на певній відстані тримати наших хлопців", - пояснив Подоляк.

Радник голови ОП наголосив, що українцям не варто звертати уваги на систему оборони російських окупантів, оскільки цим грамотно займається Генштаб та командування на півдні України. Подоляк додав, що на півдні триває спецоперація зі звільнення Херсонщини.

"Херсон буде звільнено. Так само буде звільнена й Арабатська стрілка, й ми зайдемо в Крим. Як казав Лукашенко, покажемо 4 напрямки звільнення Криму", – наголосив він.