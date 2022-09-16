На урядовій нараді було погоджено законопроєкт про кримінальну відповідальність за отримання російського паспорта. Про це повідомила віце-прем’єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Українські держслужбовці можуть отримати до 15 років позбавлення волі.

За її даними, суть проєкту така:

Якщо держслужбовець отримав ворожий паспорт, то отримає позбавлення волі на строк від 10 до 15 років. За пропаганду ворожого громадянства передбачається позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Примушування громадян України до отримання російського паспорта тягне позбавлення волі на строк від 8 до 12 років. Від 8 до 12 років позбавлення волі за створення умов, за яких неотримання російського паспорта буде понижувати громадянина України в правах або іншим чином ставити в невигідне становище. Тобто тут йдеться про непряме примушування.

Ці нововведення направлені проти держслужбовців з ворожими паспортами та проти тих, хто прямо чи опосередковано сприяє російській паспортизації. Інших осіб цей законопроєкт не стосується.

За словами, норми нового закону направлені насамперед на покарання організаторів ворожої паспортизації та їх поплічників. У тому числі покаранню підлягають російські громадяни, які займались незаконною паспортизацією на території України.