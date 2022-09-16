У п'ятницю, 16 вересня, окупанти знову вдарили по критичній інфраструктурі Кривого Рогу. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка в Telegram.

Під обстрілом в чергове опинилися гідротехнічні споруди, є значні руйнування.

Кривий Ріг знову під ворожим вогнем. Росіяни скерували свої ракети по критичній інфраструктурі. Серйозні руйнації гідротехнічних споруд.

За його словами, наразі рятувальники та аварійні служби вже ліквідують наслідки "прильотів" та роблять усе, щоб запобігти техногенній катастрофі.