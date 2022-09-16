Окупанти вдарили по критичній інфраструктурі Кривого Рогу: деталі [ Редагувати ]
У п'ятницю, 16 вересня, окупанти знову вдарили по критичній інфраструктурі Кривого Рогу. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка в Telegram.
Під обстрілом в чергове опинилися гідротехнічні споруди, є значні руйнування.
Кривий Ріг знову під ворожим вогнем. Росіяни скерували свої ракети по критичній інфраструктурі. Серйозні руйнації гідротехнічних споруд.
За його словами, наразі рятувальники та аварійні служби вже ліквідують наслідки "прильотів" та роблять усе, щоб запобігти техногенній катастрофі.
Черговий ракетний терор росіян…Працюємо. Не панікуємо.
по темі
Влучили в промислове підприємство. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Місто досі оговтується від першої атаки - по дамбі. Підтопленими залишаються понад сто приватних будинків.
У Мелітополі Запорізької області окупанти захопили локомотивне депо
Російські окупаційні війська завдали ще одного ракетного удару по Кривому Рогу
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк показав, як мешканці звільнених територій, які майже шість місяців були в російській окупації, вітають українських захисників
Вночі середи, 14 вересня, окупанти атакували Краматорськ Донецької області