Зеленський розповів, за яких умов партнери скоротили б постачання зброї Україні [ Редагувати ]
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Партнери України могли б скоротити постачання зброї, якби Київ не почав контрнаступ.
"Я вважаю, що це (контрнаступ - ред.) дуже важливий крок, який вплинув або вплине на рішення деяких інших країн", - сказав він.
Зеленський зазначив, що територіальні здобутки України вразили інші країни.
Окрім того, журналісти запитали президента, чи є у нього можливісь розслабитися на 205 день війни.
"Я б дуже хотів, щоб росіяни розслабилися", - відповів він.
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