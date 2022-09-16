Зеленський назвав країни, від яких Україна хотіла би більше допомоги [ Редагувати ]
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Президент України Володимир Зеленський повторно закликав інші країни активізувати постачання зброї до України.
"Ми хотіли б більше допомоги від Туреччини, ми хотіли б більше допомоги від Південної Кореї. Більше допомоги від арабського світу. З Азії", - сказав президент.
Також Зеленський заявив про "певні психологічні бар'єри" у Німеччини для поставок зброї Україні. Причиною цього є її нацистське минуле.
Проте за словами Зеленського, ці постачання життєво важливі для України, щоб захистити себе від "російського фашизму".
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