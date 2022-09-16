Президент України Володимир Зеленський повторно закликав інші країни активізувати постачання зброї до України.

"Ми хотіли б більше допомоги від Туреччини, ми хотіли б більше допомоги від Південної Кореї. Більше допомоги від арабського світу. З Азії", - сказав президент.

Також Зеленський заявив про "певні психологічні бар'єри" у Німеччини для поставок зброї Україні. Причиною цього є її нацистське минуле.

Проте за словами Зеленського, ці постачання життєво важливі для України, щоб захистити себе від "російського фашизму".