Окупанти повторили в Ізюмі те, що зробили в Бучі - Зеленський [ Редагувати ]
Міжнародна спільнота повинна відреагувати на злочини росіян в Ізюмі Харківської області. Загарбники повторили у місті звірства, які чинили під час окупації Бучі Київської області.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні.
"Світ повинен на все це відреагувати. Росія повторила в Ізюмі те, що зробила в Бучі. І ми зараз тільки почали дізнаватися повну правду про те, що відбувалося в цей час на Харківщини", - сказав він.
по темі
Президент України Володимир Зеленський повторно закликав інші країни активізувати постачання зброї до України
Незважаючи на успішний та швидкий контрнаступ у Харківській області, на сьогодні ще рано говорити про закінчення війни України проти рф
Президент України Володимир Зеленський закликав ЄС прийняти восьмий пакет санкцій проти росії, а також прискорити передачу Києву сучасних систем ППО
За його словами, шлях до звільнення всієї української території з кожним днем стає все яснішим
Українська розвідка вдячна за надану інформацію з Криму