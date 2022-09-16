Міжнародна спільнота повинна відреагувати на злочини росіян в Ізюмі Харківської області. Загарбники повторили у місті звірства, які чинили під час окупації Бучі Київської області.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні.

"Світ повинен на все це відреагувати. Росія повторила в Ізюмі те, що зробила в Бучі. І ми зараз тільки почали дізнаватися повну правду про те, що відбувалося в цей час на Харківщини", - сказав він.