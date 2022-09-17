У суботу, 17 вересня, під Мелітополем Запорізької області горів ще один військовий об'єкт ворога. Про це повідомляється у Telegram мелітопольського міського голови Івана Федорова.

Мер розповів про "наслідки паління окупантів у недозволених місцях".

О 04:00 - "мінус" одна ворожа військова база у Радивонівському заказнику в районі Молочного лиману.

Він додав, що росіяни "настільки потужно палять, що й досі йде дим".