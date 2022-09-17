"Мінус" одна ворожа база: під Мелітополем горів ще один військовий об'єкт [ Редагувати ]
У суботу, 17 вересня, під Мелітополем Запорізької області горів ще один військовий об'єкт ворога. Про це повідомляється у Telegram мелітопольського міського голови Івана Федорова.
Мер розповів про "наслідки паління окупантів у недозволених місцях".
О 04:00 - "мінус" одна ворожа військова база у Радивонівському заказнику в районі Молочного лиману.
Він додав, що росіяни "настільки потужно палять, що й досі йде дим".
по темі
Протягом останніх трьох діб російські окупаційні війська продовжують інтенсивні обстріли території навколо Запорізької АЕС
На тимчасово окупованій території Запорізької області окупанти заборонили ввезення ліків та товарів першої необхідності
У четвер, 1 вересня, місія МАГАТЕ приїхала на Запорізьку АЕС з інспекцією
У середу, 31 серпня, окупанти в черговий раз обстріляли евакуаційну колону у Василівці Запорізької області
Окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Донецької області