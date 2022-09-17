У Запоріжжі пролунали вибухи [ Редагувати ]
У суботу вранці, 17 вересня, у Запоріжжі під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Про це повідомляє Telegram-канали.
Мешканців просять залишатися в укриттях.
За кілька хвилин до повідомлень про вибухи секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв закликав місцевих мешканців терміново пройти до укриття.
Вже за кілька хвилин місцеві Telegram-канали повідомили про вибухи. Також там публікують відео, де видно, як над містом здіймається дим.
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