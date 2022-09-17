В ніч на 17 вересня, окупанти вночі завдали удару по Індустріальному району Харкова ракетами С-300. Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та дані ДСНС.

Внаслідок ворожої атаки спалахнула пожежа на підприємстві.

Близько 2 год ночі окупанти вдарили по Індустріальному району, зафіксували 2 ракетні влучання. Внаслідок ударів виникла пожежа на одному з підприємств, рятувальники ліквідували пожежу.

За його словами, в ході огляду місць вибухів було встановлено тип ракети 5В55 ЗРК "С-300".

Постраждалих внаслідок ракетної атаки немає.

Тим часом в рятувальники також повідомили про ліквідацю наслідків ударів по Харкову.