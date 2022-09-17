Окупанти вдарили по Харкову з С-300 [ Редагувати ]
В ніч на 17 вересня, окупанти вночі завдали удару по Індустріальному району Харкова ракетами С-300. Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та дані ДСНС.
Внаслідок ворожої атаки спалахнула пожежа на підприємстві.
Близько 2 год ночі окупанти вдарили по Індустріальному району, зафіксували 2 ракетні влучання. Внаслідок ударів виникла пожежа на одному з підприємств, рятувальники ліквідували пожежу.
За його словами, в ході огляду місць вибухів було встановлено тип ракети 5В55 ЗРК "С-300".
Постраждалих внаслідок ракетної атаки немає.
Тим часом в рятувальники також повідомили про ліквідацю наслідків ударів по Харкову.
Пожежу на площі 200 квадратних метрів ліквідовувало 3 відділення ДСНС. Жертв та постраждалих немає.
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