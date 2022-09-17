Город на металобрухті. В одному із житлових масивів Дніпра на подвір'ї мешканці висадили незвичну грядку. Городина росте на даху іржавого ЗІЛа та у прогнилому причепі радянського моторолера. Здавалося, ну що може вродити на металобрухні, а героїня наступного сюжету довела - у працьовитих українських руках, ще й як родить. Що росте на диво-грядці? Олена Мендалюк бачила.

Ось дивіться, який в нас гарний, на таком металобрухті ми організували огород. У нас тут помідори, були огірки, але вони вже одійшли, остався перчик, помидори, даже є у нас тут баштанчик і маленька диня даже поспіла.

Гарним врожаєм зі своєї грядки хизується пані Олена. Хоча сама жінка називає їх ніяк інакше, як город. Бо, каже, тут є все. Помідори ... перець... базилік... Навіть урожаю огірків, каже, стало не на один салат.

Олена Рикун - жителька Дніпра:

В таких условіях, в горшечках і такі помідори, глянте, який помідор, напевне точно грам 150 потягне, такий крупненький. І перець ось дивіться, який гарний.

Іржавий УАЗ, старенький ЗІЛ, моторолер з причепом та ще декілька автівок - це радянський металобрухт одного з автомобільних підприємств. Всьому цьому винахідливі дняпряни дали друге життя. Висаджувати спеціально розсаду на металобрухті не планували, зізнається жінка.

Взимку, я купила перець в магазині. Взяла насіння, посадила і це таке виросло в мене перчинки. Так само помідори. Нц це конечно ми розсаду купляли. А це що на машині, це те, що зібрала взимку.

Порає город Олена разом із знайомою. Розповідають, вже призвичаїлись стрибати з машини на машину. Саджанці поливають щодня, а ще розпушують грунт.

Своїм імпровізованим городом місцеві пишаються і віджартовуються - врожай з нього не лише смачніший, а й дорожчий за ринкові овочі.

Привет, Ігор. В мене помідори, Ігор, дорогі дуже. Тому що вирощуємо бач в яких условіях. Гарні і дорогі.

А ще, кажуть сусіди, цим городом на металобрухті українці вкотре доводять - в наших руках буде плодоносити усе. Головне - додати праці та любові.

Андрій Логвинов - житель Дніпра:

Як оазис в пустинє. Крізь асфальт навіть шось таке запашне. Навіть запах помідора от відчувається. Коли воно в магазині - то не те, а це радість навіть для очей. - Нічого не коштували з городу? - Ще ні, тільки нюхав.

Та вже наступного року пані Олена обіцяє, врожаю вистачить для всіх сусідів.