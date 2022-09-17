За останній тиждень у Чернівецькій області зафіксували більше як тисячу триста випадків ковіду.

Він повернувся. Ковід знову почав укладати українців у лікарняні ліжка. В Чернівецькій області, приміром, за тиждень зафіксували понад тисячу триста випадків. Значно зросли показники захворюваності і серед дітей. Кілька класів на Буковині відправили на самоізоляцію і дистанційку. Ольга Лучек продовжить.

У цьому ліцеї, що за кілька десятків кілометрів від Чернівців навчаються понад 500 школярів. Нині - перерва, але гамір чути не з усіх класів. Ось тут мали б навчатися найменші. Та 19 учнів 1-го "Б" ось уже тиждень на самоізоляції.

Світлана Кожелянко, директорка ліцею:

Дуже прикро, бо важко для першого класу навчатися дистанційно, але склалася так ситуація, там одна дитина хвора, багато з підозрою. І тому ми вирішили убезпечити всю школу, всіх дітей.

А от п'ятикласники тільки-но повернулися з ізоляції. Світлана - мати одного зі школярів, каже, хвороба мала легкий перебіг і радіє, що син знову сів за парту.

Світлана, мама:

Можна так сказати, що в легкій формі, але ми це все перенесли дуже добре, але все одно дуже переживаємо за життя і здоров'я нашої дитини і всіляко забезпечуємо, щоб все було у нас гаразд. Дистанційне навчання не дає того результату, яке дає очне, офлайн-навчання.

В порівнянні з позаминулим тижнем захворюваність на ковід на Буковині серед дітей зросла на 60 відсотків, а це плюс 84 хворі дитини.

Оксана Сакрієр, директорка департаменту освіти і науки Чернівецької обласної військової адміністрації:

Відповідно до наших оперативних даних, з 14 вересня ми уже маємо в Камʼянській ТГ класи, які пішли на самоізоляцію, відповідності тому що у них було виявлено, що дитина хворіє ковідом.

При цьому лікарі говорять, що симптоми трохи розширилися. До звичних респіраторних додалися розлади травлення та висипки. Іьзнову ж - у невакцинованих - кажуть - важчий перебіг.

Ольга Кобевко, лікарка-інфекціоністка:

Дуже багато пацієнтів, які потрапляють на стаціонар, вони всі невакциновані, ми виявляємо протягом останніх 2 тижнів пацієнтів саме з ускладненим перебігом ковіду, тому що до цього ми могли говорити що більш менш середньої важкості, а зараз ми бачимо і важкі випадки, є люди на дотації. Вже зафіксована смертність, яка є саме у невакцинованих людей.

За останній тиждень у Чернівецькій області зафіксували більше як тисячу триста випадків ковіду. У стаціонар потрапили 260 хворих.

Наталія Гопко, генеральна директорка Чернівецького обласного центру контролю та профілактики хвороб:

З кінця липня ми фіксуємо зростання захворюваності і ця тенденція зберігається, за останній тиждень ми маємо близько 28 відсотків зростання порівняно з попереднім тижнем, вперше зафіксували на 60 відсотків зростання захворюваності серед дітей віком до 18 років.

Аби легше перенести вірус, лікарі рекомендують вакцинуватись і не забувати про масковий режим та дистанцію.