Росіяни хочуть звести понтон біля Каховської ГЕС - Генштаб [ Редагувати ]
Джерело: Укринформ
Російські окупанти починають готувати шляхи відступу в Херсонській області. Вони хочуть звести тимчасовий міст біля Каховської ГЕС.
У Генштабі нагадали, що всі мости через Дніпро в Херсонській області були виведені з ладу після атак українських військових.
"Тому окупанти готують собі шляхи відступу. Так, у районі Каховської ГЕС, для будівництва надалі переправи, вони затопили дев'ять вагонів", - сказано в повідомленні.
При цьому наголошується, що на тимчасово непідконтрольних Києву територіях Херсонської області окупаційна влада продовжує змушувати місцевих підприємців здійснювати розрахунки у російських рублях. У разі відмови співпрацювати бізнес загрожують відібрати.
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