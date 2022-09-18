Волонтери обіцяють робити буржуйки скільки буде потрібно

Буржуйки для ЗСУ. У Кропивницькому волонтери збирають метал та перетворюють його на печі для захисників. До ініціативи долучаються небайдужі містяни. Також на допомогу прийшли учні - майбутні зварювальники, саме вони й перетворюють старе залізяччя на компактні функціональні печі. Як це відбувається - бачила Олена Бринза.

Привезли метал, зібрали, подзвонили люди, побачили нашу інформацію в фейсбуці, подзвонили, запропонували забрати метал, з якого теж можна використати, виготовити наші бандеропечі-буржуйки, розгружаємо, наші хлопці - сварщики, які далі це будуть варити.

Старі газові балони, ресивери, диски. Усе можливе залізяччя звозять волонтерам небайдужі кропивничани.

Юрій, житель Кропивницького:

Ми ж за перемогу, ми ж, якась невелика лєпта і мій, так що така справа диски кольосні для пєчєчки, щоб було нашим воїнам тепленько. Слава Україні! Героям Слава! За Мир! За Перемогу!

Це залізяччя перетворюють на функціональні буржуйки учні кропивницького училища - без п'яти хвилин професійні зварювальники.

Дмитро Сорокун, учень професійного училища:

Є чертьож опредєльонний, ви самі бачили, майстер показував, нічо важкого немає. Воїнам хочу передати - їм міцного здоров'я, хай там держуться, ми з ними, вони в наших серцях, Слава Україні! Героям Слава!

Марія Паливода, в.о. директора професійного училища:

Наші учні є такі, які захищають країну, наші чоловіки й сини, тому стало питання актуальним в даний час, безпесередньо учні виконують програму, яку треба виконати під час навчання і надаємо допомогу, яка потрібна для нашої скорішої перемоги.

Таким чином і вчаться, і бійцям допомагають. Результатом і учні, і викладачі задоволені. Така компактна піч може обігріти бліндаж чи будь-яке інше приміщення у двадцять квадратних метрів.

Олександр Екштейн, майстер виробничого навчання:

Сюди кладуться дрова, отак воно закривається, отут щоб регулювати полум'я заслонка, треба закрили, треба відкрили.

Щонайменше тут планують виготовити декілька сотень печей.

Олександр Кришко, волонтер:

Зима скоро, холодно, бійці треба, щоб наші були зігріті, з сухим одягом, взуттям, ногами й підігрітою їжею, тому виникла ідея - треба готувати, робити буржуйки, бандеропечі, варити, забезпечити нашу армію, наскільки зможемо.

Волонтери обіцяють робити буржуйки скільки буде потрібно.