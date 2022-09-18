Українська сторона все ще не отримала імена постраждалих внаслідок сьогоднішнього обстрілу російськими окупантами колонії у тимчасово окупованій Оленівці Донецької області. Про це повідомляє уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець у Facebook.

На даний момент ми не отримали інформацію про імена постраждалих, але звертаємось із запитом про це як напряму - до пані Москалькової (російська омбудсменка - ред.), так і за посередництвом ООН та МКЧХ.

Лубінець зазначив, що він готовий особисто прибути в Оленівку для того, аби оцінити всі факти та поспілкуватися зі свідками обстрілів, пораненими та утримуваними громадянами.

Він додав, що мотиви обстрілів росіян йому невідомі.

Можливо, це банальна помста через поразки на фронті, а можливо цілеспрямований терор і показова безкарність військового керівництва рф.

Обстріли мають такі наслідки:

відкладання візиту місії ООН з встановлення фактів в Оленівку через безпекові ризики, а можливо і повна заборона такого візиту з російської сторони;

причинення страждань родичам українських вополонених, які утримуються в колонії і не можуть отримати верифіковані дані про загиблих і поранених, що спричиняє соціальне незадоволення;

тиск на Україну задля отримання поступок у питаннях звільнення російських військових, які здійснювали воєнні злочини на нашій території та вирішення питання транзиту аміаку через Україну.