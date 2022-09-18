В окупованому Мелітополі пролунав сильний вибух [ Редагувати ]
У неділю увечері, 18 вересня, у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області мешканці почули сильний вибух. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров в Telegram.
Міський голова зазначив, що, за попередніми даними, у центрі Мелітополя - в одному з дворів на вулиці Ярослава Мудрого - спрацювала вибухівка.
Федоров додав, що чекає на подробиці події від сил опору.
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