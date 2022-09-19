Їхні імена щодня фігурують у новинах. Їхню реальну допомогу ми відчуваємо з перших днів війни, а підтримку - задовго до її початку. Все це про жінок-політиків світового ґатунку, які борються за наше майбутнє.

Про їхні доленосні для України рішення, життєву позицію і не лише розповість Марина Біленька.

Ось це звернення наприкінці квітня записала очільниця Словаччини - Зузана Чапутова.

Зузана Чапутова, президентка Словаччини:

Российские солдаты, командиры и все, кого это касается! Если вы все еще чувствуете в себе остатки человечности, оживите ее и покончите с этой ужасной войной.

Звірства, вчинені окупантами у Київській області вона побачила на власні очі - у Бородянці та Ірпені.

Щоб допомогти Україні захиститися - президентка сусідньої держави не обмежилася полемікою.

Зузана Чапутова, президентка Словаччини:

Як ви всі знаєте, ми постачаємо Україні оборонну систему С-300, а також засоби для розмінування, а найближчими днями доправимо гаубиці.

Зброя, гуманітарна допомога, прихисток біженців і поміч у документуванні воєнних злочинів.

Це лише частина рішень на користь нашої держави, які ухвалила перша жінка-президент Словаччини. Зузана Чапутова - захисниця жертв насилля і в минулому очолювала проєкти з надання допомоги знедоленим.

Зузана Чапутова, президентка Словаччини:

Переконана, що ліберальна демократія, яка гарантує всім рівні права, є найефективнішим інструментом для захисту меншин.

В Європі сформувалася справжня політична жіноча коаліція на підтримку України. І на її чолі - Урсула фон дер Ляєн.

Урсула фон дер Ляєн, очільниця Єврокомісії:

З першого дня Європа була на боці України зі зброєю, коштами, гостинністю для біженців і найжорсткішими санкціями, які коли-небудь бачив світ.

А вже наступного дня - фон дер Ляєн була у Києві.

За послідовну підтримку нашого народу - Володимир Зеленський нагородив її орденом Ярослава Мудрого.

Урсула фон дер Ляєн - перша жінка, яка очолила Єврокомісію та Міністерство оборони Німеччини. Пішла стопами батька, який обіймав високі посади і в Бельгії, і в Німеччині. Урсула спершу навчалася у Лондонській школі економіки та політичних наук. Потім - кардинально змінила плани й вступила до медичного університету. І паралельно почала політичну кар'єру.

2001 року доктор фон дер Ляєн ухвалила особисте рішення, що вона може найбільше вплинути на світ, вибравши кар'єру в політиці.

З 2005 до 2019 року фон дер Ляєн обіймала посади федеральних міністрів у Німеччині. Спершу вона очолила Міністерство у справах сім'ї та молоді. Її гаслами стали слова: "більше дітей у сім'ях" та "більше сімей в суспільстві".

Що я зробила, так це представила три принципи. Молоді пари з освітою, які хочуть мати дітей, потребують трьох речей: по-перше, їм потрібен час зі своїми дітьми, їм потрібні гроші та інфраструктура, яка їх підтримує.

І вона знала, про що говорить. Бо на той час уже була мамою семи дітей! І це не стало на заваді її блискучої кар'єри.

2013-го Урсула стала першою жінкою на посаді міністра оборони Німеччини. Після шести років в оборонному відомстві - очолила Єврокомісію.

Привітна, тендітна й усміхнена - Урсула фон дер Ляєн - це залізний борець за демократичні цінності.

Велика Британія - стала надійним союзником і хорошим другом України. Лондон приймає українських біженців, тренує тисячі наших солдатів, надає військову і фінансову допомогу.

Дружба України та Британії почалася за прем'єрства Бориса Джонсона. Утім вона продовжується вже за головування Ліз Трасс. Її позиція щодо України була чіткою ще коли вона очолювала МЗС.

Ліз Трасс, міністр закордонних справ Великої Британії (2021-2022):

Зараз дуже важливо, щоб ми продовжували тиснути на володимира путіна, постачаючи Україні більше зброї, посилюючи санкції.

Ліз - третя в історії Британії жінка-прем'єр. Своїм виборцям вона обіцяла скоротити податки, відмовитися від застарілих законів ЄС.

Та найголовніше - відродити популярність Консервативної партії. Хоча - у юності Трасс була ліберал-демократкою. Підтримувала легалізацію канабісу та скасування монархії. Пізніше вибачилася за ці свої переконання.

У парламент Трасс увійшла у 2010 році як депутатка від провладної Консервативної партії й швидко просунулась кар'єрними сходами.

Ліз уже 22 роки щаслива в шлюбі з бухгалтером Г'ю О'лірі. У пари двоє дочок. Спільне приготування їжі - серед улюблених хобі нової британської прем'єрки. Добре готує стейки, хоча неодноразово освідчувалася в коханні до піци, - пишуть таблоїди.

Союзників Україна має і в Букінгемському палаці. Покійна її величність Єлизавета Друга - була символом незламності британців у часи їхнього опору нацистам. В останні ж пів року свого життя - вона підтримувала Україну. Хоч, відповідно до королівських правил, не могла прямо висловлюватися.

Коли повномасштабна війна в Україні тільки розгорталася, Єлизавета Друга продемонструвала кілька символічних жестів. Найперше - зробила щедру пожертву з особистих коштів комітету надзвичайних ситуацій у Британії, який допомагає українським біженцям. Пізніше, під час зустрічі з канадським прем'єром, на столі Її Величності стояла ваза з синьо-жовтими квітами. Годі й казати про самі образи Королеви, де домінували жовтий і синій кольори.