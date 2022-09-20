Продовольча безпека в умовах війни... Кабінет Міністрів України активно працює над її забезпеченням з перших днів повномасштабного вторгнення. Вже розроблено заходи і програми, серед яких, зокрема, надання держпідтримки національним виробникам харчів. У Франківську вирішили запровадити власний проект допомоги фермерам, і таким чином стимулювати розвиток сільського господарства громади. Хто та на які компенсації може претендувати? Дізналася Жанна Дутчак.

Вирощування помідорів для Уляни - сімейний бізнес. Починали з чоловіком ще дванадцять років тому - першу теплицю звели просто біля хати. Ідею підказали друзі, які і самі багато років займалися овочами. А ось із початковим капіталом - допомогли батьки.

Уляна Облищук, власниця теплиць:

Зробити десь орієнтовно на вісім сотих площі таку тепличку, і у нас ще був такий малесенький парничок, де ми розсаду вирощували. Розсаду зазвичай починаємо сіяти зимою і нам потрібно було якесь утеплення, це настільки було так примітивно елементарно, це був рівень буржуйок.

Помалу "зелену" справу почали розширяти. Самотужки опановувати ази агрономії. Адже за освітою подружжя - економісти, і досвіду у фермерстві - не мали. Зараз замість буржуйок у них стоїть промисловий котел. А теплиці із восьми соток "розрослися" на тридцять.

Уляна Облищук, власниця теплиць:

Це сорт Бодерін, ми його вже використовуємо років чотири, садимо в себе в теплицях. Він є хороший тим, що є невеликого розміру і він є твердий. І це дозволяє його легко транспортувати без пошкодження продукції.

Помідори у теплицях збирають від ранньої весни до пізньої осені. Аби все встигати, мають і кілька працівників. Продають томати в навколишніх селах. Аби максимально здешевити вирощування, максимально все автоматизували.

Уляна Облищук, власниця теплиць:

У нас є полив, це вже зменшує ручної праці. Для полення бур'янів під корчами ми викорстовуємо гусей. Гуси помідору не їдять, а буряни, які є біля помідори дуже гарно зʼїдають. Це до речі економить кошти на засоби знищення бурʼянів, це дозволяє вам завжди мати свіженьке м'ясо вдома, і дозволяє бути екологічно чистою помідорі.

Щоб вийти на такий промисловий рівень, знадобилося більше десяти років, розповідає Уляна. І додає - можна й швидше, якби була підтримка - держави чи громади.

Уляна Облищук, власниця теплиць:

Насправді були програми підтримки, ми навіть розглядали, але всерівно програма підтримки передбачає або кредитування, вони передбачають якийсь стартовий капітал досить великий. А маленькі домогосподарства таке як ми вони не розповсюджувалися.

Найбільш витратними у цьому бізнесі є система обігріву, поливу та самі теплиці. Тож без кредитів - не обійтися. Але брати їх більшість українців бояться, каже Уляна, особливо під час війни. Адже сільське господарство - ризикована справа, де врожай залежить від погоди.

Уляна Облищук, власниця теплиць:

Дуже мала кількість людей, які займаються сільським господарством на промисловому рівні, тобто на продаж. Якщо брати початківців, то їх треба заоохочувати. І такими заоохочення є державні або місцеві програми. Які зможуть десь їх підтримати в чомусь.

Діяти в цьому напрямку вирішили і в Івано-Франківській міськраді. Депутати проаналізували стан сільського господарства у громаді.

Руслан Марцінків, міський голова Івано-Франківська:

Франківськ вже став і сільськогосподарським краєм. Тому що 18 сіл і дуже прикро, коли у нас по селах по одній-дві корови залишилось. Я вважаю, що ми всі нині хочемо мати і молоко і м'ясо, хочемо мати якісну екологічно чисту продукцію.

Щоб заохотити мешканців займатись власною справою, мерія вирішила допомогти фермерам "гривнею" . І ухвалила програму розвитку сільського господарства громади.

Микола Вітенко, директор Департаменту комунальних ресурсів та сільського господарства Івано-Франківської міськради:

Ми десь брали за основу загальнодержавні програми, але робили більше акцент на виробництві сільгосппродукції, які потребують більших людських ресурсів, трудомісткі. Частково відшкодовувати після завершення монтажних робіт до 50 відсотків здійснених витрат на систему облаштування поливу і до 30 відсотків спорудження модульних теплиць.

Отримувати компенсації з міського бюджету зможуть і ті, хто розводить велику рогату худобу, займається садівництвом та бджільництвом.

Руслан Марцінків, міський голова Івано-Франківська:

На жаль, все менше і менше корів, все менше люди займаються ягідництвом, і тому треба стимулювати. Тому прийняли рішення, будемо давати кошти, в кого буде більше трьох корів - зможе отримати компенсацію .

Уляна Облищук, власниця теплиць:

Багато хто боїться цим займатися і їдуть закордон. Але зараз в час війни вони їдуть в літні місяці осінні їдуть в ту саму Польщу і працюють на тих самих городах, в тих самих теплицях. Вони роблять ті самі речі, які можна робити вдома і заробляти там не 700 злотих, а заробляти більше, і бути біля своїх дітей.

Почне діяти місцева програма у Франківську вже з першого січня наступного року.