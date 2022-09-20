В окупованому Херсоні пролунали вибухи [ Редагувати ]
Джерело: Суспільне
У вівторок, 20 вересня, у тимчасово окупованому Херсоні пролунали вибухи.
"У Херсоні чутно вибухи", - йдеться у повідомленні.
На даний момент ніякої офіційної інформації немає.
по темі
У неділю, 18 вересня, у тимчасово окупованому Херсоні пролунали вибухи
У вівторок, 6 вересня, поблизу тимчасово окупованого Херсона прогриміли потужні вибухи
Після вибухів у тимчасово окупованому Херсоні окупанти та зрадники почали метушитися та збирати речі
У четвер, 15 вересня, у тимчасово окупованому Херсоні знову лунають вибухи
Ректорку Херсонського державного університету Тетяну Томіліну, яка пішла на співпрацю з окупантами, підірвали в під'їзду будинку, де вона мешкає. Жива вона, чи загинула достеменно невідомо. РосЗМІ повідомляють, що Томіліна отримала уламкові поранення, струс мозку та контузію. Її доправили до реанімації обласної лікарні