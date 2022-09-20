Окупанти обстріляли Покровськ [ Редагувати ]
У вівторок, 20 вересня, окупанти обстріляли Покровськ Донецької області. Поранено жінку. Про це повідомляється на сторінці ГУНП в Донецькій області.
За попередньою інформацією, росіяни били із РСЗВ "Смерч". Одна з ракет влучила у приватний будинок, пошкодивши стіну та покрівлю.
Господарка оселі отримала поранення. Поліцейські парамедики, які першими прибули до постраждалого району, надали жінці допомогу.
Правоохоронці відпрацювали місце удару та зібрали докази воєнного злочину рф.
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