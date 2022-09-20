У росії зробили заяву про загальну мобілізацію: що вирішили [ Редагувати ]
У росії не мають наміру починати загальну мобілізацію населення на тлі недавніх поправок до Кримінального кодексу рф. Про це заявив голова оборонного комітету держдуми рф Андрій Картаполов.
Загальної мобілізації не буде. Про це не раз говорив і безпосередньо говорить президент (президент рф володимир путін – ред.) вустами свого прессекретаря дмитра пєскова та багато інших політик федерального рівня.
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