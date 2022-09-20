"Російська армія не найпотужніша": Зеленський навів докази [ Редагувати ]
Міжнародна спільнота має прискорювати темпи постачання військової допомоги Україні. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з колишнім лідером США Біллом Клінтоном.
Він відмітив, що коли ЗСУ отримують необхідну зброю, вони одразу ж демонструють результат її використання, як це було зі звільненням Харківської області.
Потрібно пришвидшувати темпи щодо підтримки нашої армії. Як тільки ми отримали те, що нам дійсно могло допомогти, ми одразу показали результат - деокупацію Харківською області. Це саме той приклад, який підкреслює, що російська армія не найпотужніша, якщо навпроти неї відповідна держава, яка готова і не боїться її. Ми практикою це показуємо.
Таким чином, перше, що потрібно Україні - це озброєння. А після того, як території України будуть деокуповані, необхідно буде змусити росію сісти за стіл переговорів.
Окрім цього, важливим є введення санкційних обмежень проти росії. Зеленський зазначив, що у цій політиці США, Британія та усі країни ЄС мають бути об'єднаними.
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