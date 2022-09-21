У середу, 21 вересня, у Запоріжжі та Дніпропетровській області було чутно вибухи. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Там та ще в низці регіонів оголошено повітряну тривогу.

У Запорізькій та Дніпропетровській області вибухи. У багатьох галузях повітряна тривога. Будьте в укриттях.

Зокрема, повідомляють про вибух у Синельниківському районі Дніпропетровської області. Попередньо, відпрацювала система ППО.

Тим часом жителі Запоріжжя повідомляють про серію вибухів та клуб диму, який, ймовірно, міг виникнути через "приліт".