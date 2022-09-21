У Запоріжжі та Дніпропетровській області пролунали вибухи [ Редагувати ]
У середу, 21 вересня, у Запоріжжі та Дніпропетровській області було чутно вибухи. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Там та ще в низці регіонів оголошено повітряну тривогу.
У Запорізькій та Дніпропетровській області вибухи. У багатьох галузях повітряна тривога. Будьте в укриттях.
Зокрема, повідомляють про вибух у Синельниківському районі Дніпропетровської області. Попередньо, відпрацювала система ППО.
Тим часом жителі Запоріжжя повідомляють про серію вибухів та клуб диму, який, ймовірно, міг виникнути через "приліт".
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