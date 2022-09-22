Окупанти випустили по Запоріжжю дев'ять ракет: подробиці та фото [ Редагувати ]
У четвер вранці, 22 вересня, окупанти випустили по Запоріжжю та передмісті дев'ять ракет. Внаслідок обстрілів загинула одна людина, ще п'ятеро постраждали.
Про це повідомляє заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко в Telegram .
За його словами, одну з ворожих ракет випустили в готель у центральному парку.
"Там суттєві руйнування, люди залишаються під завалами. Рятувальники працюють над розбором завалів та звільненням людей", - написав Тимошенко.
Він додав, що терористи також потрапили до електричної підстанції. Південні громади Запорізького району зараз без світла. Є влучення й у телевежу.
"Екстренні служби працюють над тим, щоб якнайшвидше усунути наслідки", - написав він.
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