У четвер вранці, 22 вересня, окупанти випустили по Запоріжжю та передмісті дев'ять ракет. Внаслідок обстрілів загинула одна людина, ще п'ятеро постраждали.

Про це повідомляє заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко в Telegram .

За його словами, одну з ворожих ракет випустили в готель у центральному парку.

"Там суттєві руйнування, люди залишаються під завалами. Рятувальники працюють над розбором завалів та звільненням людей", - написав Тимошенко.

Він додав, що терористи також потрапили до електричної підстанції. Південні громади Запорізького району зараз без світла. Є влучення й у телевежу.

"Екстренні служби працюють над тим, щоб якнайшвидше усунути наслідки", - написав він.