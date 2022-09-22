Чому рф погодилася обміняти полонених на Медведчука: у Зеленського дали пояснення [ Редагувати ]
Обмін кума путіна Віктора Медведчука на українських захисників показує, наскільки він важливий для росії. Про це заявив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко в ефірі телемарафону.
Те, що раніше кремль відкидав таку умову показує, що їх слова і дії різняться.
Слова - це одне, а як все відбувається - трошки інше. Це і стосується російської федерації, тому що в більшість їх слів, а можливо й у 100% випадків, не збігаються з тим, як є насправді. Саме тому і обмін на пана Медведчука відбувся на велику кількість наших захисників, тому це показує, що Медведчук все ж важливий для росії.
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