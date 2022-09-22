Обмін кума путіна Віктора Медведчука на українських захисників показує, наскільки він важливий для росії. Про це заявив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко в ефірі телемарафону.

Те, що раніше кремль відкидав таку умову показує, що їх слова і дії різняться.