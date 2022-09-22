Військові дуже потребують маскування. Волонтери Дніпра мають замовлення від бійців на понад 60 сіток і це, так би мовити, потрібно ще на вчора. Але плести їх нікому. Волонтери кажуть, є і гроші, і матеріал, а от робочих рук бракує.

У нас є замовлення на 10 сіток 10х12 і ви розумієте, що це треба на вчора. Бо техніка їде і хлопцям потрібна наша допомога.

Тому від самого ранку волонтери вже працюють.

Великі шматки тканини пані Ольга з легкістю розриває на стрічки по 3-4 сантиметри. Все робить на око, бо каже цим займається вже не перший місяць. І як би важко не було, сюди приходить щодня, на ногах - по п'ять годин.

Ольга, переселенка з Харкова:

Лучше чем ничего не делать. Многие трудятся по-своему. Я по-своему, я уже на пенсии и стараюсь, хоть что-то делать.

І так тут кожен. У плетінні маскувальних сіток задіяні переважно жінки, розповідають нічого складного немає. Головне бажання, а техніці можна навчитися за лічені хвилини.

Юлія, жителька Дніпра:

Головне, щоб кольори не повторювались, щоб не було зеленого пятна, чи коричневого великого, чи якесь... Ми поправляемо і кажемо, що потрібно по іншому. Головне щоб мельтешило, як в природі. Якщо хлопці стоять в пасадці серед лісу, треба зеленцою, якщо комиш, то треба такі більш жовтеньки. Ми заготовляемо кольори, які треба, і плетемо.

Серед новобранців пані Наталя.

Наталія, переселенка з Харкова:

У меня сын в ЗСУ. Мы приехали с Харькова, сын на фронте, а дочь и я приехали в Днепр. Ну я думаю, что это может кому-то спасти жизнь.

Світлана, переселенка:

Хтось допомагає грошима, я можу допомагати так. Я так, як і всі волонтери, які тут присутні, ми можемо допомагати так. Тому ні про яку замореність чи що мови бути не може.

На сьогодні волонтери мають замовлення від військових на 64 маскувальні сітки. Від маленьких - чотири на шість метрів і до великих 10 на 12.

Юлія, жителька Дніпра:

Ці хлопці кажуть в нас є час, ми кажемо це дуже довго, у нас великі обсяги. Вони кажуть в нас час є, у нас чотири дні. Пришлось трошки поспішити. Дві сітки 6х4 ми сплели за два дні. Ну ми плели й до 11, й до 12 ночі. Але як вони там під танками сплять то що ми не можемо до 12 ночі посидіти.

Щодня до цього волонтерського центру приходять до 10-15 людей. Працюють з 10 до 3 години дня.

Анастасія Чугунова, волонтерка:

З тими руками, які зараз є то ми максимум можемо десь п'ять сіток за тиждень, це дуже мало, це безмежно мало. Якщо будуть приходити 20-30 людей, то ми будемо робити п'ять сіток в день. Нам потрібні руки й все більше. Ви просто приходите, ми вас навчимо, у нас дружня атмосфера, бо волонтери - це як родина. Чай, кава є, печиво є.

Тож волонтери дуже чекають на підмогу.