В одній із шкіл російського Іжевська невідомий вчинив стрілянину. За попередніми даними, є жертви і постраждалі, у тому числі діти. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Як стверджують російські Telegram-канали, чоловік у чорному плащі увірвався до будівлі школи №88 та відкрив вогонь. У школі почалася паніка, деякі діти вистрибували із вікон, щоб урятувати життя.

Вчителі одразу почали закривати кабінети, деякі люди евакуювалися через вікна.

За попередніми даними, внаслідок пригоди постраждали 20 людей, 10 - вбито. Також є жертви серед дітей, сам нападник вже наклав на себе руки.