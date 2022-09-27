Зеленський назвав мету ЗСУ номер один [ Редагувати ]
Джерело: Офіс президента України
Сьогодні мета номер один Збройних сил України знаходиться у Донецькій області. Українські військові роблять усе, аби стримати активність окупантів.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні.
"Там зараз наша мета номер один, оскільки і для окупантів Донбас - все ще мета номер один", - наголосив президент України.
За його словами, влад у постійному робочому режимі працює над забезпеченням воїнів зброєю та боєприпасами.
"Всі активні дії українських військових мають бути синхронізовані з використанням високоточної зброї. Це один із основних пріоритетів", - зазначив Зеленський.
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