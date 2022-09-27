Влада росії розглядає можливість створити новий федеральний округ - Кримський. Про це розповів співрозмовник у раді федерації рф і близьке до уряду Криму джерело, повідомляє російське видання "Відомості".

До його складу увійдуть тимчасово окупований Кримський півострів, а також окуповані частини Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Очолити новий округ може колишній гендиректор "Роскосмосу" Дмитро Рогозін. Рішення щодо Рогозіна буде ухвалено найближчим часом і воно з великою ймовірністю буде позитивним.