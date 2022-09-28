Українські військові ліквідували понад 58 тисяч окупантів [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
ЗСУ ліквідували ще 400 російських окупантів. Усього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати росії становили 58 150 військовослужбовців.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.
Найбільших втрат за минулу добу російські окупанти зазнали на Краматорському та Донецькому напрямках.
Загальні бойові втрати росії на 28 вересня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 58150 (+400) осіб ліквідовано;
- танків - 2312 (+6);
- бойових броньованих машин - 4889 (+8);
- артилерійських систем - 1381 (+3);
- РСЗВ - 331 (+0);
- кошти ППО - 175 (+0);
- літаків - 262 (+1);
- вертольотів - 224 (+0);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня - 989 (+12);
- крилаті ракети - 242 (+1);
- кораблі/катери - 15 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн - 3742 (+12);
- спеціальної техніки - 131 (+0).
по темі
Збройні сили України за добу вразили 30 пунктів зосередження росіян
росія готує ґрунт для спроби зриву "зернової угоди".
Громадян Болгарії закликали терміново залишити територію росії. З такою рекомендацією виступило Міністерство закордонних справ країни
Не на жарт наполохані навіть диванні війська. Ті, хто раніше підтримували війну в Україні і закликали вбивати українців, тепер шикуються у черги на кордонах. Аби тільки скоріше втекти з агресорки-батьківщини.
Окупанти не гребують сюрпризами: маскують вибухівку в дитячих іграшках та на тілах загиблих. А ще боєприпаси зараз можуть залишати диверсанти. Юлія Зайцева про уроки пильності - докладніше.