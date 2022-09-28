У середу вранці, 28 вересня, війська рф вдарили ракетами по центру міста Гуляйполе в Запорізькій області. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух у Telegram.

Ворог влучив трьома ракетами С-300 у центр міста. Зруйновано будівлю, яка мала статус історичної пам'ятки. Пошкоджено дорогу. Інформація про постраждалих уточнюється.

Старух також додав, що російські окупанти обстрілюють Гуляйполе вже кілька місяців, "щоб залякати людей та змусити здатися".